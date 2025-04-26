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Овчинский: на юго-востоке Москвы построили пятый ЖК по реновации - РИА Новости, 26.04.2025
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13:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ovchinskiy-2013532559.html
Овчинский: на юго-востоке Москвы построили пятый ЖК по реновации
Овчинский: на юго-востоке Москвы построили пятый ЖК по реновации - РИА Новости, 26.04.2025
Овчинский: на юго-востоке Москвы построили пятый ЖК по реновации
В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы завершили строительство пятой новостройки по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:15:00+03:00
2025-04-26T13:15:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы завершили строительство пятой новостройки по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс площадью более 24 тысяч "квадратов" расположен на улице Ташкентской, 29к1."В новостройке 238 квартир общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Из них восемь предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первый этаж сделали нежилым. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Рядом с новостройкой находится станция метро "Юго-Восточная", а также несколько детских образовательных учреждений и заведений общепита.Фасад дома облицован керамогранитом, а входные группы – витражными стеклами. В подъезде есть лифты и комнаты для консьержей. Двор ЖК благоустроен, там проведено озеленение, установлены фонари, обустроены площадки для детей и для занятий спортом.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на юго-востоке Москвы построили пятый ЖК по реновации

Овчинский: в Выхино-Жулебине возвели пятую новостройку по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы завершили строительство пятой новостройки по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс площадью более 24 тысяч "квадратов" расположен на улице Ташкентской, 29к1.
"В новостройке 238 квартир общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Из них восемь предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первый этаж сделали нежилым. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Рядом с новостройкой находится станция метро "Юго-Восточная", а также несколько детских образовательных учреждений и заведений общепита.
Фасад дома облицован керамогранитом, а входные группы – витражными стеклами. В подъезде есть лифты и комнаты для консьержей. Двор ЖК благоустроен, там проведено озеленение, установлены фонари, обустроены площадки для детей и для занятий спортом.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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