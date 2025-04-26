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Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/osvobozhdenie-2013617415.html
Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины
Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины - РИА Новости, 26.04.2025
Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины
Освобождение Курской области даст дополнительный толчок активным расследованиям преступлений ВСУ, пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:36:00+03:00
2025-04-26T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
родион мирошник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области даст дополнительный толчок активным расследованиям преступлений ВСУ, пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Освобождение Курской области, безусловно, даст дополнительный толчок к активным и масштабным расследованиям, проводимым на территории этой области. Сдерживающими факторами пока являются исключительно вопросы безопасности", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что сначала освобожденные территории должны быть разминированы, "этим сейчас занимаются". "Вопрос безопасности связан с продолжающимися обстрелами и налетами беспилотников, которые осуществляют украинские боевики. Чем дальше будет линия боевого соприкосновения, тем легче будет вести расследование на этих территориях", - отметил посол.
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в мире, курская область, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины

Мирошник: освобождение Курской области даст толчок расследованиям зверств ВСУ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области даст дополнительный толчок активным расследованиям преступлений ВСУ, пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
«
"Освобождение Курской области, безусловно, даст дополнительный толчок к активным и масштабным расследованиям, проводимым на территории этой области. Сдерживающими факторами пока являются исключительно вопросы безопасности", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что сначала освобожденные территории должны быть разминированы, "этим сейчас занимаются".
"Вопрос безопасности связан с продолжающимися обстрелами и налетами беспилотников, которые осуществляют украинские боевики. Чем дальше будет линия боевого соприкосновения, тем легче будет вести расследование на этих территориях", - отметил посол.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияРодион МирошникВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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