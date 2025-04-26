https://ria.ru/20250426/osvobozhdenie-2013617415.html

Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины

Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины - РИА Новости, 26.04.2025

Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины

Освобождение Курской области даст дополнительный толчок активным расследованиям преступлений ВСУ, пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:36:00+03:00

2025-04-26T19:36:00+03:00

2025-04-26T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

родион мирошник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Курской области даст дополнительный толчок активным расследованиям преступлений ВСУ, пока сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Освобождение Курской области, безусловно, даст дополнительный толчок к активным и масштабным расследованиям, проводимым на территории этой области. Сдерживающими факторами пока являются исключительно вопросы безопасности", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что сначала освобожденные территории должны быть разминированы, "этим сейчас занимаются". "Вопрос безопасности связан с продолжающимися обстрелами и налетами беспилотников, которые осуществляют украинские боевики. Чем дальше будет линия боевого соприкосновения, тем легче будет вести расследование на этих территориях", - отметил посол.

https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html

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Наталья Макарова

в мире, курская область, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области