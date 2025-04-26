https://ria.ru/20250426/ostatki-2013591886.html
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области
Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:07:00+03:00
2025-04-26T16:07:00+03:00
2025-04-26T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию России в Курской области.ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили село Горналь - последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков.
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области после освобождения Горналя