Рейтинг@Mail.ru
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 26.04.2025 (обновлено: 16:17 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/ostatki-2013591886.html
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области
Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:07:00+03:00
2025-04-26T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию России в Курской области.ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили село Горналь - последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области

ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области после освобождения Горналя

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию России в Курской области.
ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили село Горналь - последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала