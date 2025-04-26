https://ria.ru/20250426/ostatki-2013591886.html

ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области

ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

ВС России выдавили остатки ВСУ из Курской области

Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:07:00+03:00

2025-04-26T16:07:00+03:00

2025-04-26T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие выдавили остатки украинских подразделений с территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию России в Курской области.ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили село Горналь - последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность