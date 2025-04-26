https://ria.ru/20250426/ogon-2013541726.html

Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию

Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию - РИА Новости, 26.04.2025

Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию

Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя на покровском направлении, чтобы не обнаружить свою позицию, к которой приближалась штурмовая группа ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:53:00+03:00

2025-04-26T05:53:00+03:00

2025-04-26T05:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя на покровском направлении, чтобы не обнаружить свою позицию, к которой приближалась штурмовая группа ВСУ, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс". "Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не "спалились", - сказал "Вайс". Со слов бойца, после минометного огня противник отступил и никто из группы российских военнослужащих не пострадал.

https://ria.ru/20250426/podmarki-2013530808.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире