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Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:53 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ogon-2013541726.html
Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию
Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию - РИА Новости, 26.04.2025
Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию
Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя на покровском направлении, чтобы не обнаружить свою позицию, к которой приближалась штурмовая группа ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:53:00+03:00
2025-04-26T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя на покровском направлении, чтобы не обнаружить свою позицию, к которой приближалась штурмовая группа ВСУ, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс". "Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не "спалились", - сказал "Вайс". Со слов бойца, после минометного огня противник отступил и никто из группы российских военнослужащих не пострадал.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцы ВС России вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию

Бойцы ВС России вызвали минометный огонь на себя, чтобы не выдать свою позицию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений ВС РФ
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Бойцы ВС РФ вызвали огонь на себя на покровском направлении, чтобы не обнаружить свою позицию, к которой приближалась штурмовая группа ВСУ, рассказал РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным "Вайс".
"Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не "спалились", - сказал "Вайс".
Со слов бойца, после минометного огня противник отступил и никто из группы российских военнослужащих не пострадал.
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