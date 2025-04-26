https://ria.ru/20250426/obstrel-2013582279.html

ВСУ атаковали Энергодар

ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ атаковали Энергодар

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается артобстрелу, в центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:34:00+03:00

2025-04-26T14:34:00+03:00

2025-04-26T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается артобстрелу, в центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, сообщил мэр города Максим Пухов. "Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Он призвал горожан не выходить на улицу.

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

энергодар

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины