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ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/obstrel-2013582279.html
ВСУ атаковали Энергодар
ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ атаковали Энергодар
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается артобстрелу, в центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:34:00+03:00
2025-04-26T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается артобстрелу, в центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, сообщил мэр города Максим Пухов. "Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Он призвал горожан не выходить на улицу.
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происшествия, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Энергодар

Мэр Пухов: при обстреле Энергодара повреждены окна в нескольких домах и машина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ Энергодаре
В Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергается артобстрелу, в центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, сообщил мэр города Максим Пухов.
«
"Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Он призвал горожан не выходить на улицу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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