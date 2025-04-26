https://ria.ru/20250426/obstrel-2013556231.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.04.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ с начала суток трижды обстреляли донецкую Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в управлении... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:00:00+03:00

2025-04-26T11:00:00+03:00

2025-04-26T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. ВСУ с начала суток трижды обстреляли донецкую Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в субботу в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00- населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Калининский район): 3 снаряда калибром 155 мм... 08.40 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 10.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия