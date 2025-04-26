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"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.04.2025 (обновлено: 08:03 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 26.04.2025
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта
Российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, тесня противника. Практически очистили от ВСУ Курскую область, продолжают... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:00:00+03:00
2025-04-26T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
сумская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, тесня противника. Практически очистили от ВСУ Курскую область, продолжают освобождать населенные пункты в ДНР. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.Последний оплот ВСУТолько село Горналь и несколько окрестных лесов остаются под контролем врага в курском приграничье. На днях подразделения группировки "Север" заняли расположенный неподалеку Свято-Николаевский Белогорский монастырь, превращенный вэсэушниками в мощный укрепрайон, и вышли непосредственно к Горналю.Продвижение осложняется особенностями ландшафта. Село находится на высоком берегу реки Псел. Обрывистые меловые кручи господствуют над местностью и позволяют держать под огнем все подходы. Кроме того, противник перебросил к границе подразделения опытных операторов FPV-дронов, которые круглосуточно отправляют своих "птичек" на охоту.Тем не менее подразделения "Севера" уже закрепились в селе. Приступили к зачистке. В Сумской области спешно строят линию обороны. Киев опасается прорыва на плечах отступающих частей ВСУ. Также возможен удар со стороны Олешни.Выбивая остатки ВСУ с российской земли, группировка "Север" одновременно формирует в Сумской области буферную зону, которая обезопасит от вторжения с этого направления. От Свердликово наши подразделения вклинились почти на семь километров вглубь территории противника, заняв Новенькое и Басовку. Сейчас штурмуют Локню.А дальше Юнаковка — логистический узел, через который снабжалась вся оккупационная группировка врага. К этому селу продвигаются и от Николаево-Дарьино. Российские части пересекли границу, заняли Журавку. Зачистка Юнаковки позволит взять под контроль трассу Н-07 — по ней можно наступать непосредственно на Сумы с северо-востока.Угроза БелгородчинеСтремительно теряя позиции в Курской области, ВСУ давят на Белгородчину. В Краснояружском районе продолжаются бои у приграничных сел Поповка, Демидовка и Гоптаровка. Противника выбили из нескольких лесополос. Не исключено, что интенсивность боевых действий здесь скоро повысится. ВСУ собираются ударить южнее. В Сети появились видео переброски личного состава и техники к границе от Великого Бурлука Харьковской области. На этом участке Киев может попытаться наступать на город Валуйки, до которого от границы 25 километров по прямой.На Донецком направлении — интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Российские подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки. Особых изменений линии фронта тут в последние дни не было. Вероятно, сейчас главная задача под Покровском — сточить об оборону резервы ВСУ.Перемалывают врага и южнее. Заняв линию Андреевка — Константинополь — Разлив, группировка "Юг" развернула наступление на крупное село Богатырь (до войны там жило около полутора тысяч человек). Его освобождение предоставит российской армии асфальтированную трассу до границ Днепропетровской области.В Часовом Яре не прекращаются тяжелые уличные бои за западные районы города. Под Торецком (Дзержинском) освобождены села Александрополь, Пантелеймоновка, Валентиновка и Сухая Балка, что снизило интенсивность обстрелов Горловки. Поступают сведения, что участились боестолкновения на северском участке, откуда долго не было никаких новостей. Российские части приблизились к Григоровке в семи километрах северо-восточнее Северска.Тяжелые потериНа Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв населенные пункты Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе Каменского, который находится на трассе М-18 в Запорожье (население — более 700 тысяч). Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать попросту негде.На западном берегу реки Оскол, где у группировки "Запад" плацдарм, освободили села Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевку. Противник, понимая нависшую над Купянском угрозу, не жалеет сил на контратаки. Безрезультатно.В целом можно сделать вывод, что весенняя кампания проходит для российской армии благоприятно. Противнику не удалось заставить раздергать наши части и бросить все резервы на оборону Курской области. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации невозможно.
https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html
https://ria.ru/20250425/svo-2013371623.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, курская область, сумская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Сумская область, Киев, Вооруженные силы Украины
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта

ВС РФ почти выбили противника из Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, тесня противника. Практически очистили от ВСУ Курскую область, продолжают освобождать населенные пункты в ДНР. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.

Последний оплот ВСУ

Только село Горналь и несколько окрестных лесов остаются под контролем врага в курском приграничье. На днях подразделения группировки "Север" заняли расположенный неподалеку Свято-Николаевский Белогорский монастырь, превращенный вэсэушниками в мощный укрепрайон, и вышли непосредственно к Горналю.
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные
Продвижение осложняется особенностями ландшафта. Село находится на высоком берегу реки Псел. Обрывистые меловые кручи господствуют над местностью и позволяют держать под огнем все подходы. Кроме того, противник перебросил к границе подразделения опытных операторов FPV-дронов, которые круглосуточно отправляют своих "птичек" на охоту.
Тем не менее подразделения "Севера" уже закрепились в селе. Приступили к зачистке. В Сумской области спешно строят линию обороны. Киев опасается прорыва на плечах отступающих частей ВСУ. Также возможен удар со стороны Олешни.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20
Выбивая остатки ВСУ с российской земли, группировка "Север" одновременно формирует в Сумской области буферную зону, которая обезопасит от вторжения с этого направления. От Свердликово наши подразделения вклинились почти на семь километров вглубь территории противника, заняв Новенькое и Басовку. Сейчас штурмуют Локню.
А дальше Юнаковка — логистический узел, через который снабжалась вся оккупационная группировка врага. К этому селу продвигаются и от Николаево-Дарьино. Российские части пересекли границу, заняли Журавку. Зачистка Юнаковки позволит взять под контроль трассу Н-07 — по ней можно наступать непосредственно на Сумы с северо-востока.

Угроза Белгородчине

Стремительно теряя позиции в Курской области, ВСУ давят на Белгородчину. В Краснояружском районе продолжаются бои у приграничных сел Поповка, Демидовка и Гоптаровка. Противника выбили из нескольких лесополос. Не исключено, что интенсивность боевых действий здесь скоро повысится. ВСУ собираются ударить южнее. В Сети появились видео переброски личного состава и техники к границе от Великого Бурлука Харьковской области. На этом участке Киев может попытаться наступать на город Валуйки, до которого от границы 25 километров по прямой.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
23 апреля, 14:48
На Донецком направлении — интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Российские подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки. Особых изменений линии фронта тут в последние дни не было. Вероятно, сейчас главная задача под Покровском — сточить об оборону резервы ВСУ.
Перемалывают врага и южнее. Заняв линию Андреевка — Константинополь — Разлив, группировка "Юг" развернула наступление на крупное село Богатырь (до войны там жило около полутора тысяч человек). Его освобождение предоставит российской армии асфальтированную трассу до границ Днепропетровской области.
© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo
Вид на Часов Яр
В Часовом Яре не прекращаются тяжелые уличные бои за западные районы города. Под Торецком (Дзержинском) освобождены села Александрополь, Пантелеймоновка, Валентиновка и Сухая Балка, что снизило интенсивность обстрелов Горловки. Поступают сведения, что участились боестолкновения на северском участке, откуда долго не было никаких новостей. Российские части приблизились к Григоровке в семи километрах северо-восточнее Северска.

Тяжелые потери

На Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв населенные пункты Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе Каменского, который находится на трассе М-18 в Запорожье (население — более 700 тысяч). Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать попросту негде.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ВСУ потеряли свыше 2345 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Вчера, 12:11
На западном берегу реки Оскол, где у группировки "Запад" плацдарм, освободили села Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевку. Противник, понимая нависшую над Купянском угрозу, не жалеет сил на контратаки. Безрезультатно.
В целом можно сделать вывод, что весенняя кампания проходит для российской армии благоприятно. Противнику не удалось заставить раздергать наши части и бросить все резервы на оборону Курской области. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации невозможно.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСумская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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