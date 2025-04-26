https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта

"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 26.04.2025

"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта

Российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, тесня противника. Практически очистили от ВСУ Курскую область, продолжают... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:00:00+03:00

2025-04-26T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

сумская область

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, тесня противника. Практически очистили от ВСУ Курскую область, продолжают освобождать населенные пункты в ДНР. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.Последний оплот ВСУТолько село Горналь и несколько окрестных лесов остаются под контролем врага в курском приграничье. На днях подразделения группировки "Север" заняли расположенный неподалеку Свято-Николаевский Белогорский монастырь, превращенный вэсэушниками в мощный укрепрайон, и вышли непосредственно к Горналю.Продвижение осложняется особенностями ландшафта. Село находится на высоком берегу реки Псел. Обрывистые меловые кручи господствуют над местностью и позволяют держать под огнем все подходы. Кроме того, противник перебросил к границе подразделения опытных операторов FPV-дронов, которые круглосуточно отправляют своих "птичек" на охоту.Тем не менее подразделения "Севера" уже закрепились в селе. Приступили к зачистке. В Сумской области спешно строят линию обороны. Киев опасается прорыва на плечах отступающих частей ВСУ. Также возможен удар со стороны Олешни.Выбивая остатки ВСУ с российской земли, группировка "Север" одновременно формирует в Сумской области буферную зону, которая обезопасит от вторжения с этого направления. От Свердликово наши подразделения вклинились почти на семь километров вглубь территории противника, заняв Новенькое и Басовку. Сейчас штурмуют Локню.А дальше Юнаковка — логистический узел, через который снабжалась вся оккупационная группировка врага. К этому селу продвигаются и от Николаево-Дарьино. Российские части пересекли границу, заняли Журавку. Зачистка Юнаковки позволит взять под контроль трассу Н-07 — по ней можно наступать непосредственно на Сумы с северо-востока.Угроза БелгородчинеСтремительно теряя позиции в Курской области, ВСУ давят на Белгородчину. В Краснояружском районе продолжаются бои у приграничных сел Поповка, Демидовка и Гоптаровка. Противника выбили из нескольких лесополос. Не исключено, что интенсивность боевых действий здесь скоро повысится. ВСУ собираются ударить южнее. В Сети появились видео переброски личного состава и техники к границе от Великого Бурлука Харьковской области. На этом участке Киев может попытаться наступать на город Валуйки, до которого от границы 25 километров по прямой.На Донецком направлении — интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Российские подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки. Особых изменений линии фронта тут в последние дни не было. Вероятно, сейчас главная задача под Покровском — сточить об оборону резервы ВСУ.Перемалывают врага и южнее. Заняв линию Андреевка — Константинополь — Разлив, группировка "Юг" развернула наступление на крупное село Богатырь (до войны там жило около полутора тысяч человек). Его освобождение предоставит российской армии асфальтированную трассу до границ Днепропетровской области.В Часовом Яре не прекращаются тяжелые уличные бои за западные районы города. Под Торецком (Дзержинском) освобождены села Александрополь, Пантелеймоновка, Валентиновка и Сухая Балка, что снизило интенсивность обстрелов Горловки. Поступают сведения, что участились боестолкновения на северском участке, откуда долго не было никаких новостей. Российские части приблизились к Григоровке в семи километрах северо-восточнее Северска.Тяжелые потериНа Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв населенные пункты Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе Каменского, который находится на трассе М-18 в Запорожье (население — более 700 тысяч). Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать попросту негде.На западном берегу реки Оскол, где у группировки "Запад" плацдарм, освободили села Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевку. Противник, понимая нависшую над Купянском угрозу, не жалеет сил на контратаки. Безрезультатно.В целом можно сделать вывод, что весенняя кампания проходит для российской армии благоприятно. Противнику не удалось заставить раздергать наши части и бросить все резервы на оборону Курской области. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации невозможно.

https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html

https://ria.ru/20250425/svo-2013371623.html

курская область

сумская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, курская область, сумская область, киев, вооруженные силы украины