https://ria.ru/20250426/nyt-2013565381.html
NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже
NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже - РИА Новости, 26.04.2025
NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже
Американские чиновники заявили украинским коллегам во время переговоров в Париже, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть пересмотрен следующей... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:41:00+03:00
2025-04-26T12:41:00+03:00
2025-04-26T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американские чиновники заявили украинским коллегам во время переговоров в Париже, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть пересмотрен следующей администрацией США, пишет американская газета New York Times. "Следующая администрация США может принять решение о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО", - приводит газета слова американской стороны со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече. Официальные лица США подчеркнули намерение президента США Дональда Трампа выступить против членства Украины в НАТО. Как отмечает New York Times, они заверили украинских коллег, что позиция Трампа не свяжет будущих президентов Штатов, если те будут придерживаться иных взглядов. Ранее сообщалось, что в ежегодном отчете генсека НАТО Марка Рютте о деятельности организации за 2024 год не говорится о перспективах Украины вступить в НАТО, хотя в предыдущем подобном документе за 2023 год такое утверждение фигурировало. Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20250227/nato-2001893784.html
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html
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нато, дональд трамп, украина, сша, россия, марк рютте, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, В мире
NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже
NYT: Киеву сказали, что будущие власти США могут подумать над членством в НАТО