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Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце - РИА Новости, 26.04.2025
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Религия
 
18:23 26.04.2025 (обновлено: 18:31 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/nitstsa-2013609369.html
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце - РИА Новости, 26.04.2025
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает газета Nice-Matin. Это решение урегулировало имущественный спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов. "С четверга этой светской ассоциации (ACOR - ред.), основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю", - сообщает газета. В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.
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Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Nice-Matin: суд во Франции признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

CC BY-SA 3.0 / Jesmar / Церковь святых Николая и Александры в Ницце
Церковь святых Николая и Александры в Ницце - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Jesmar /
Церковь святых Николая и Александры в Ницце. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает газета Nice-Matin.
Это решение урегулировало имущественный спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов.
«
"С четверга этой светской ассоциации (ACOR - ред.), основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю", - сообщает газета.
В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.
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