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Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце - РИА Новости, 26.04.2025

Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:23:00+03:00

2025-04-26T18:23:00+03:00

2025-04-26T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает газета Nice-Matin. Это решение урегулировало имущественный спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов. "С четверга этой светской ассоциации (ACOR - ред.), основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю", - сообщает газета. В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ницца, русская православная церковь, франция, в мире