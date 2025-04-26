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Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце - РИА Новости, 26.04.2025
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:23:00+03:00
2025-04-26T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса признал Россию владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщает газета Nice-Matin. Это решение урегулировало имущественный спор с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая ранее управляла этими и рядом других объектов. "С четверга этой светской ассоциации (ACOR - ред.), основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю", - сообщает газета. В феврале 2021 года суд Ниццы подтвердил право собственности России на три участка, прилагающих к Свято-Николаевскому собору в городе, но оставил за ACOR участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и кладбище Кокад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, ницца, русская православная церковь, франция, в мире
Религия, Россия, Ницца, Русская православная церковь, Франция, В мире
Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце
Nice-Matin: суд во Франции признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце