NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой
NBC: обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании Вирджинию Джуффре нашли мертвой
© AP Photo / Bebeto MatthewsПравозащитница Вирджиния Джуффре
© AP Photo / Bebeto Matthews
Правозащитница Вирджиния Джуффре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее семью.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии", — рассказали ее родственники.
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По данным NBC, она умерла в возрасте 41 года в графстве Гингин, где проживала несколько лет.
Телеканал напомнил, что Джуффре обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии. По его данным, правозащитница стала "самым ранним и громким из голосов", выступавшим с подобными заявлениями. Кроме того, она предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.
Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений со стороны Джуффре. Правозащитница утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте 2022 года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекратили. Она могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. Сам принц своей вины не признал.
На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принца Эндрю лишили почетных воинских званий и королевских патронажей.
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