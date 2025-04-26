https://ria.ru/20250426/nbc-2013545381.html

NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой

NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой - РИА Новости, 26.04.2025

NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой

Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:13:00+03:00

2025-04-26T08:13:00+03:00

2025-04-26T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее семью."С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии", — рассказали ее родственники.По данным NBC, она умерла в возрасте 41 года в графстве Гингин, где проживала несколько лет.Телеканал напомнил, что Джуффре обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии. По его данным, правозащитница стала "самым ранним и громким из голосов", выступавшим с подобными заявлениями. Кроме того, она предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений со стороны Джуффре. Правозащитница утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте 2022 года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекратили. Она могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. Сам принц своей вины не признал. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принца Эндрю лишили почетных воинских званий и королевских патронажей.

https://ria.ru/20241217/endrju-1989692227.html

https://ria.ru/20241213/britanija-1988934626.html

австралия

западная австралия

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австралия, западная австралия, лондон, в мире, nbc