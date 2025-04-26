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NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой - РИА Новости, 26.04.2025
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08:13 26.04.2025 (обновлено: 11:27 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/nbc-2013545381.html
NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой
NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой - РИА Новости, 26.04.2025
NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой
Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:13:00+03:00
2025-04-26T11:27:00+03:00
австралия
западная австралия
лондон
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее семью."С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии", — рассказали ее родственники.По данным NBC, она умерла в возрасте 41 года в графстве Гингин, где проживала несколько лет.Телеканал напомнил, что Джуффре обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии. По его данным, правозащитница стала "самым ранним и громким из голосов", выступавшим с подобными заявлениями. Кроме того, она предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений со стороны Джуффре. Правозащитница утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте 2022 года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекратили. Она могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. Сам принц своей вины не признал. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принца Эндрю лишили почетных воинских званий и королевских патронажей.
https://ria.ru/20241217/endrju-1989692227.html
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австралия, западная австралия, лондон, в мире, nbc
Австралия, Западная Австралия, Лондон, В мире, NBC
NBC: правозащитницу, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой

NBC: обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании Вирджинию Джуффре нашли мертвой

© AP Photo / Bebeto MatthewsПравозащитница Вирджиния Джуффре
Правозащитница Вирджиния Джуффре - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
Правозащитница Вирджиния Джуффре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании, нашли мертвой в своем доме в Австралии, передает NBC со ссылкой на ее семью.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии", — рассказали ее родственники.
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По данным NBC, она умерла в возрасте 41 года в графстве Гингин, где проживала несколько лет.
Телеканал напомнил, что Джуффре обвиняла скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии. По его данным, правозащитница стала "самым ранним и громким из голосов", выступавшим с подобными заявлениями. Кроме того, она предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.
Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений со стороны Джуффре. Правозащитница утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте 2022 года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство прекратили. Она могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. Сам принц своей вины не признал.
На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принца Эндрю лишили почетных воинских званий и королевских патронажей.
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