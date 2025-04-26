https://ria.ru/20250426/motofestival-2013568858.html
На Воробьевых горах стартовал московский мотофестиваль
На Воробьевых горах стартовал московский мотофестиваль - РИА Новости, 26.04.2025
На Воробьевых горах стартовал московский мотофестиваль
Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовали на смотровой площадке Воробьевых гор... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:17:00+03:00
2025-04-26T13:17:00+03:00
2025-04-26T13:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
денис майданов
олег газманов
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовали на смотровой площадке Воробьевых гор в столице в субботу. Впервые в истории фестиваля в мотопробеге приняла участие военная мототехника музея "Моторы войны". "Открытие мотосезона 2025 года традиционное. В первую очередь, безусловно, наше открытие посвящено безопасности дорожного движения на дорогах города. У нас в прошлом году 42 погибших мотоциклиста. Конечно, цифра очень высокая. С этой цифрой мы смириться не можем. Будем делать все, чтобы количество погибших у нас приближалось к нулю, такую задачу поставил и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Заммэра отметил, что в этом году столичные власти вместе с коллегами из ГАИ Москвы запланировали много мероприятий, направленных на безопасное дорожное движение. "Но во многом безопасность на дорогах зависит от каждого водителя. Поэтому, пользуясь такой возможностью, хотел бы обратиться ко всему мотосообществу города Москвы, большинство из которых сегодня, несмотря на погоду, здесь, на Воробьевых горах. В первую очередь думайте о безопасности. Мотоциклисты всегда отличаются сплоченностью, внимательностью друг к другу на дорогах. Хотелось бы, чтобы эти качества еще больше были проявлены в 2025 году. Безопасных дорог, всем хороших путешествий по нашей стране, всего самого хорошего, в первую очередь, безопасности на дорогах. С открытием мотосезона 2025 года", - добавил Ликсутов. Участниками праздника стали Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В знак памяти о подвиге героев все участники и гости могли принести с собой георгиевские ленточки. Для прохождения мотоколонны в Москве временно перекрыли участок Садового кольца и ряд улиц.
https://ria.ru/20250426/karakas-2013538985.html
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москва
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Мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы, на Воробьевых горах
Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовали на смотровой площадке Воробьевых гор в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Впервые в истории фестиваля в мотопробеге приняла участие военная мототехника музея "Моторы войны". Участниками праздника стали Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов.
2025-04-26T13:17
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов , денис майданов, олег газманов, гибдд мвд рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов , Денис Майданов, Олег Газманов, ГИБДД МВД РФ
На Воробьевых горах стартовал московский мотофестиваль
Московский мотофестиваль стартовал в субботу на Воробьевых горах