https://ria.ru/20250426/moskva-2013633819.html

На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания

На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания - РИА Новости, 26.04.2025

На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы на Азовской улице, где загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает МЧС Москвы в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:00:00+03:00

2025-04-26T23:00:00+03:00

2025-04-26T23:00:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы на Азовской улице, где загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы. На Азовской улице произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания", - говорится в сообщении. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)