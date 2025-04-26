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На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания
На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания - РИА Новости, 26.04.2025
На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы на Азовской улице, где загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает МЧС Москвы в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:00:00+03:00
2025-04-26T23:00:00+03:00
2025-04-26T23:00:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы на Азовской улице, где загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает МЧС Москвы в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы. На Азовской улице произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания", - говорится в сообщении. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного здания
МЧС ликвидирует пожар на юго-западе Москвы, где загорелась кровля здания