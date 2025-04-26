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В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:33 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/moskva-2013535942.html
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:33:00+03:00
2025-04-26T02:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в столице в субботу. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге примет участие военная мототехника музея "Моторы войны". Рекордсмен мира по силовым номерам — легендарный Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" — установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Ассистировать ему будет рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна. Вечером будет разыгрываться главный приз фестиваля — мотоцикл. Хедлайнерами праздника станут Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В знак памяти о подвиге героев предлагается всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы

На Воробьевых горах в Москве откроется мотосезон и 12-й Московский мотофестиваль

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМотофестиваль
Мотофестиваль - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мотофестиваль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в столице в субботу.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге примет участие военная мототехника музея "Моторы войны". Рекордсмен мира по силовым номерам — легендарный Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" — установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Ассистировать ему будет рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна. Вечером будет разыгрываться главный приз фестиваля — мотоцикл.
Хедлайнерами праздника станут Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В знак памяти о подвиге героев предлагается всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий
12 апреля, 12:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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