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В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:33:00+03:00
2025-04-26T02:33:00+03:00
2025-04-26T02:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Открытие мотосезона и 12-й Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на смотровой площадке Воробьевых гор в столице в субботу. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, впервые в истории фестиваля в мотопробеге примет участие военная мототехника музея "Моторы войны". Рекордсмен мира по силовым номерам — легендарный Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" — установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Ассистировать ему будет рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна. Вечером будет разыгрываться главный приз фестиваля — мотоцикл. Хедлайнерами праздника станут Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. В знак памяти о подвиге героев предлагается всем участникам и гостям принести с собой георгиевские ленточки.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
На Воробьевых горах в Москве откроется мотосезон и 12-й Московский мотофестиваль