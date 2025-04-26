https://ria.ru/20250426/monastyr-2013603668.html

Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн

Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025

Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн

Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:38:00+03:00

2025-04-26T17:38:00+03:00

2025-04-26T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

курск

русская православная церковь

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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Что касается восстановления монастыря в Горнале... в любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе, но как раз накануне общался по телефону со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказывал ему, какие тяжелые идут бои за Горналь", - сказал агентству Хинштейн. Он добавил, что, помимо монастыря в Горнале, восстанавливаться будут и другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия. "К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII-XVIII веках. Конечно, мы будем его восстанавливать и сделаем всё, чтобы и этот храм, и другие храмы, объекты культурного наследия были восстановлены и вновь служили бы вере", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20241231/hramy-1992129073.html

суджанский район

курская область

курск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджанский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курск, русская православная церковь