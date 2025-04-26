Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн
Хинштейн заявил, что освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь восстановят
© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Что касается восстановления монастыря в Горнале... в любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе, но как раз накануне общался по телефону со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказывал ему, какие тяжелые идут бои за Горналь", - сказал агентству Хинштейн.
Он добавил, что, помимо монастыря в Горнале, восстанавливаться будут и другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия.
"К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII-XVIII веках. Конечно, мы будем его восстанавливать и сделаем всё, чтобы и этот храм, и другие храмы, объекты культурного наследия были восстановлены и вновь служили бы вере", - отметил Хинштейн.
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