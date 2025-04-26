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Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/monastyr-2013603668.html
Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн
Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025
Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн
Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:38:00+03:00
2025-04-26T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курск
русская православная церковь
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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Что касается восстановления монастыря в Горнале... в любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе, но как раз накануне общался по телефону со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказывал ему, какие тяжелые идут бои за Горналь", - сказал агентству Хинштейн. Он добавил, что, помимо монастыря в Горнале, восстанавливаться будут и другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия. "К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII-XVIII веках. Конечно, мы будем его восстанавливать и сделаем всё, чтобы и этот храм, и другие храмы, объекты культурного наследия были восстановлены и вновь служили бы вере", - отметил Хинштейн.
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суджанский район
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суджанский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, курск, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Курск, Русская православная церковь
Горнальский монастырь в Курской области восстановят, заявил Хинштейн

Хинштейн заявил, что освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь восстановят

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Освобожденный от ВСУ Горнальский монастырь в курском Суджанском районе будут восстанавливать, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"Что касается восстановления монастыря в Горнале... в любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе, но как раз накануне общался по телефону со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, рассказывал ему, какие тяжелые идут бои за Горналь", - сказал агентству Хинштейн.
Он добавил, что, помимо монастыря в Горнале, восстанавливаться будут и другие разрушенные храмы и объекты культурного наследия.
"К сожалению, страдает этот уникальный монастырь, основанный, напомню, еще в XVII-XVIII веках. Конечно, мы будем его восстанавливать и сделаем всё, чтобы и этот храм, и другие храмы, объекты культурного наследия были восстановлены и вновь служили бы вере", - отметил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныКурскРусская православная церковь
 
 
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