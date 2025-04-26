https://ria.ru/20250426/monastyr-2013601546.html

ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю

ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю

Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:15:00+03:00

2025-04-26T17:15:00+03:00

2025-04-26T17:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

курская область

александр хинштейн

русская православная церковь

украина

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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары", - рассказал агентству врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, александр хинштейн, русская православная церковь, украина