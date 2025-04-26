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ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/monastyr-2013601546.html
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю
Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
александр хинштейн
русская православная церковь
украина
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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары", - рассказал агентству врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, александр хинштейн, русская православная церковь, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Александр Хинштейн, Русская православная церковь, Украина
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю

Хинштейн: ВСУ продолжают наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю

© Фото : Курская епархияГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Курская епархия
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области . Архивное фото
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КУРСК, 26 апр - РИА новости. Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары", - рассказал агентству врио губернатора региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьАлександр ХинштейнРусская православная церковьУкраина
 
 
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