https://ria.ru/20250426/monastyr-2013601546.html
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю
Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
александр хинштейн
русская православная церковь
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966406359_0:17:800:467_1920x0_80_0_0_f5d1dd07983630035acc4ddf6ba6e12b.jpg
КУРСК, 26 апр - РИА новости. Несмотря на освобождение ВС РФ курского Горнальского монастыря, украинские формирования продолжают наносить по нему удары, рассказал РИА Новости врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары", - рассказал агентству врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966406359_48:0:763:536_1920x0_80_0_0_ff2d90e825a4cb734a9353bd091fd2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, александр хинштейн, русская православная церковь, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Александр Хинштейн, Русская православная церковь, Украина
ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю
Хинштейн: ВСУ продолжают наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю