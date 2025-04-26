https://ria.ru/20250426/moldavija-2013615281.html
В Молдавии благоустроили могилы советских солдат
В Молдавии благоустроили могилы советских солдат - РИА Новости, 26.04.2025
В Молдавии благоустроили могилы советских солдат
Представители молдавской оппозиции и их сторонники в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали субботники по благоустройству могил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:12:00+03:00
2025-04-26T19:12:00+03:00
2025-04-26T19:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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молдавия
европа
германия
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции и их сторонники в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали субботники по благоустройству могил советских солдат, погибших при освобождении Молдавии от фашизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе политболока "Победа". "В различных населенных пунктах Молдавии прошли акции по благоустройству воинских захоронений. В мероприятиях приняли участие активисты молодежного крыла блока "Победа", а также неравнодушные граждане", - отметили в пресс-службе блока. В городе Бельцы на местном кладбище молодые волонтеры очистили памятники, покрасили ограды и навели порядок на мемориальных участках. По словам одного из участников, активиста Николая Шиколая, цель акции - сохранить память о подвиге тех, кто освободил Молдавию и Европу от фашизма. Он подчеркнул, что современные попытки пересмотра истории не смогут стереть светлую память о героях. Аналогичные работы прошли в городе Липканы, где, по данным организаторов, приведены в порядок шесть захоронений неизвестных бойцов Красной армии. Активистка Карина Галаченко отметила, что участники субботника стремятся сохранить память о погибших, судьба многих из которых остается неизвестной. В Окнице привели в порядок 15 могил советских солдат. "Наша молодежь почистила и покрасила обелиски, убрала надгробия, чтобы почтить память павших, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в блоке. Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013234958.html
https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997610026.html
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в мире, молдавия, европа, германия, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Европа, Германия, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии благоустроили могилы советских солдат
Оппозиция Молдавии провела субботники по благоустройству могил советских солдат
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции и их сторонники в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали субботники по благоустройству могил советских солдат, погибших при освобождении Молдавии от фашизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе политболока "Победа".
"В различных населенных пунктах Молдавии
прошли акции по благоустройству воинских захоронений. В мероприятиях приняли участие активисты молодежного крыла блока "Победа", а также неравнодушные граждане", - отметили в пресс-службе блока.
В городе Бельцы на местном кладбище молодые волонтеры очистили памятники, покрасили ограды и навели порядок на мемориальных участках.
По словам одного из участников, активиста Николая Шиколая, цель акции - сохранить память о подвиге тех, кто освободил Молдавию и Европу
от фашизма. Он подчеркнул, что современные попытки пересмотра истории не смогут стереть светлую память о героях.
Аналогичные работы прошли в городе Липканы, где, по данным организаторов, приведены в порядок шесть захоронений неизвестных бойцов Красной армии. Активистка Карина Галаченко отметила, что участники субботника стремятся сохранить память о погибших, судьба многих из которых остается неизвестной.
В Окнице привели в порядок 15 могил советских солдат.
"Наша молодежь почистила и покрасила обелиски, убрала надгробия, чтобы почтить память павших, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в блоке.
Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду
, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев
, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния
и Венгрия
, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.