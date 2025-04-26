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ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/mo-2013593995.html
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:23:00+03:00
2025-04-26T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
курская область
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни", - говорится в сводке МО России.
https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Безопасность
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь

МО: ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни", - говорится в сводке МО России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияКурская областьВладимир ПутинБезопасность
 
 
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