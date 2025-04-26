https://ria.ru/20250426/mo-2013593995.html

ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь

ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь - РИА Новости, 26.04.2025

ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь

Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:23:00+03:00

2025-04-26T16:23:00+03:00

2025-04-26T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

курская область

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни", - говорится в сводке МО России.

https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html

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вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, курская область, владимир путин, безопасность