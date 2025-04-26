https://ria.ru/20250426/mo-2013593995.html
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь - РИА Новости, 26.04.2025
ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:23:00+03:00
2025-04-26T16:23:00+03:00
2025-04-26T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
курская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило Минобороны РФ. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни", - говорится в сводке МО России.
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ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
МО: ВС России помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь