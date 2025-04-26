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ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб JDAM за сутки
ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб JDAM за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб JDAM за сутки
Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:45:00+03:00
2025-04-26T12:45:00+03:00
2025-04-26T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах. Кроме того, в ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53821 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23048 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24152 орудия полевой артиллерии и минометов, 34615 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила восемь управляемых авиационных бомб JDAM за сутки
МО: силы ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM