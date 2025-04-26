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Миронов предложил ввести бесплатное посещение музеев военной тематики - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:25 26.04.2025 (обновлено: 04:56 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/mironov-2013539331.html
Миронов предложил ввести бесплатное посещение музеев военной тематики
Миронов предложил ввести бесплатное посещение музеев военной тематики - РИА Новости, 26.04.2025
Миронов предложил ввести бесплатное посещение музеев военной тематики
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением обеспечить РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T04:25:00+03:00
2025-04-26T04:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей миронов
ольга любимова
александр бабаков
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением обеспечить бесплатный вход во все музеи военной тематики с 9 мая по 9 июля текущего года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность организации бесплатного посещения музеев военной тематики в период с 9 мая по 9 июля 2025 года", - сказано в письме. Кроме того, предлагается направить такие же рекомендации в регионы России. Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что 9 мая будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая оказала решающее влияние на судьбу России и внесла определяющий вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире. "Предоставление россиянам возможности бесплатного посещения музеев в указанный период будет способствовать развитию интереса граждан к российской истории и укреплению нравственных ориентиров", – сказал политик. По его словам, в условиях системного информационного давления со стороны недружественных государств, сопровождающегося попытками фальсификации событий XX века и умаления значения победы советского народа, реализация подобных инициатив является актуальной и стратегически обоснованной задачей. Миронов подчеркнул, что особое значение инициатива приобретает на фоне усиления работы с подрастающим поколением. Он считает, что совместное посещение музеев с родителями и педагогами создаст условия для осознанного восприятия исторической правды в молодёжной среде и будет способствовать передаче памяти о подвиге народа, формируя преемственность поколений.
https://ria.ru/20250425/muzej-2013385747.html
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общество, россия, сергей миронов, ольга любимова, александр бабаков, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Миронов, Ольга Любимова, Александр Бабаков, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Миронов предложил ввести бесплатное посещение музеев военной тематики

Миронов предложил бесплатно посещать музеи военной тематики с 9 мая по 9 июля

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Сергей Миронов
 Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением обеспечить бесплатный вход во все музеи военной тематики с 9 мая по 9 июля текущего года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
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"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность организации бесплатного посещения музеев военной тематики в период с 9 мая по 9 июля 2025 года", - сказано в письме.
Кроме того, предлагается направить такие же рекомендации в регионы России.
Миронов в беседе с РИА Новости отметил, что 9 мая будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая оказала решающее влияние на судьбу России и внесла определяющий вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире.
"Предоставление россиянам возможности бесплатного посещения музеев в указанный период будет способствовать развитию интереса граждан к российской истории и укреплению нравственных ориентиров", – сказал политик.
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По его словам, в условиях системного информационного давления со стороны недружественных государств, сопровождающегося попытками фальсификации событий XX века и умаления значения победы советского народа, реализация подобных инициатив является актуальной и стратегически обоснованной задачей.
Миронов подчеркнул, что особое значение инициатива приобретает на фоне усиления работы с подрастающим поколением.
Он считает, что совместное посещение музеев с родителями и педагогами создаст условия для осознанного восприятия исторической правды в молодёжной среде и будет способствовать передаче памяти о подвиге народа, формируя преемственность поколений.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСергей МироновОльга ЛюбимоваАлександр БабаковГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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