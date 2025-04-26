https://ria.ru/20250426/miny-2013578802.html

В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов

В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов - РИА Новости, 26.04.2025

В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов

Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверены и очищены от мин, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:07:00+03:00

2025-04-26T14:07:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

полное освобождение курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:208:3074:1937_1920x0_80_0_0_7c843b19ad988cb5cec35cdce146bf45.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверены и очищены от мин, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. "Инженерными подразделениями группировки "Север" и международного противоминного центра военно-инженерной академии проводятся сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов. Полностью проверены и очищены 19 населенных пунктов", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, полное освобождение курской области