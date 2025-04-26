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В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов
В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов - РИА Новости, 26.04.2025
В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов
Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверены и очищены от мин, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:07:00+03:00
2025-04-26T14:07:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверены и очищены от мин, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. "Инженерными подразделениями группировки "Север" и международного противоминного центра военно-инженерной академии проводятся сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов. Полностью проверены и очищены 19 населенных пунктов", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20250426/putin--2013576595.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
В Курской области полностью очистили от мин 19 населенных пунктов
Герасимов: 19 населенных пунктов Курской области полностью очищены от мин