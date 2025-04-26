https://ria.ru/20250426/mintrans-2013530970.html

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах - РИА Новости, 26.04.2025

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T01:08:00+03:00

2025-04-26T01:08:00+03:00

2025-04-26T02:13:00+03:00

общество

россия

госдума рф

электросамокат

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее парламентарии направили обращение в правительство с предложением:"Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", — говорится в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева.Кроме того, по мнению ведомства, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании.В письме отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ.Ранее Минтранс сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя таких средств теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, власти введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость их движения до десяти километров в час при сближении с пешеходами.Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить средства индивидуальной мобильности, в том числе путем подачи звукового сигнала.

https://ria.ru/20250418/jandeks-2011990611.html

https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html

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общество, россия, госдума рф, электросамокат, министерство транспорта рф (минтранс россии)