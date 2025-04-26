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Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах - РИА Новости, 26.04.2025
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01:08 26.04.2025 (обновлено: 02:13 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/mintrans-2013530970.html
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах - РИА Новости, 26.04.2025
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах
Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:08:00+03:00
2025-04-26T02:13:00+03:00
общество
россия
госдума рф
электросамокат
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее парламентарии направили обращение в правительство с предложением:"Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", — говорится в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева.Кроме того, по мнению ведомства, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании.В письме отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ.Ранее Минтранс сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя таких средств теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, власти введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость их движения до десяти километров в час при сближении с пешеходами.Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить средства индивидуальной мобильности, в том числе путем подачи звукового сигнала.
https://ria.ru/20250418/jandeks-2011990611.html
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общество, россия, госдума рф, электросамокат, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, электросамокат, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее парламентарии направили обращение в правительство с предложением:
  • предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять такие места;
  • нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах;
  • предусмотреть изменения в КоАП о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест.
«
"Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", — говорится в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева.
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Кроме того, по мнению ведомства, предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ, эксплуатируемых на основании договоров краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, а также в части установления штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании.
В письме отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ.
Ранее Минтранс сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя таких средств теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, власти введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость их движения до десяти километров в час при сближении с пешеходами.
Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить средства индивидуальной мобильности, в том числе путем подачи звукового сигнала.
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ОбществоРоссияГосдума РФэлектросамокатМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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