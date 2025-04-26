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Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 26.04.2025 (обновлено: 15:00 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/minoborony-2013585481.html
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь - РИА Новости, 26.04.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:59:00+03:00
2025-04-26T15:00:00+03:00
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север"."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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курская область
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Кадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь в Курской области, который в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного села Горналь Курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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