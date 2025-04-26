https://ria.ru/20250426/minoborony-2013585481.html
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь - РИА Новости, 26.04.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:59:00+03:00
2025-04-26T14:59:00+03:00
2025-04-26T15:00:00+03:00
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север"."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Кадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь в Курской области, который в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
2025-04-26T14:59
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь
Минобороны опубликовало кадры из освобожденного села Горналь Курской области