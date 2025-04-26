https://ria.ru/20250426/minoborony-2013585481.html

Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь

Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь - РИА Новости, 26.04.2025

Минобороны показало кадры из освобожденного села Горналь

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:59:00+03:00

2025-04-26T14:59:00+03:00

2025-04-26T15:00:00+03:00

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север"."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html

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Кадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Горналь в Курской области, который в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север". 2025-04-26T14:59 true PT2M32S

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф