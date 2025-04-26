https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html

МИД: вслед за Курской областью будут освобождены и другие территории России

МИД: вслед за Курской областью будут освобождены и другие территории России - РИА Новости, 26.04.2025

МИД: вслед за Курской областью будут освобождены и другие территории России

Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов РФ, находящиеся под контролем киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:56:00+03:00

2025-04-26T18:56:00+03:00

2025-04-26T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

мария захарова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов РФ, находящиеся под контролем киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима, включая (территории - ред.) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в комментарии на сайте министерства. Как отметила Захарова, освобождение территории стало возможным благодаря несгибаемой силе духа и героизму многих людей, которые изо дня в день делали всё, чтобы разбить врага. "Враг столкнулся с непоколебимой стойкостью и мужеством наших солдат и офицеров, которые ценой своих жизней не пропустили укронацистов вглубь области, а затем метр за метром ее освобождали. В итоге противник был полностью разгромлен, а остатки его войск вышвырнуты с территории Курской области", - подчеркнула она. Захарова выразила восхищение доблестью военнослужащих ВС РФ, которые участвовали в боевых действиях на курском направлении. "Их беспримерная доблесть, храбрость и готовность к самопожертвованию позволили успешно выполнить поставленные боевые задачи", - отметила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004643646.html

https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html

россия

курская область

донецкая народная республика

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россия, курская область, донецкая народная республика, мария захарова