МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области
Захарова назвала вклад военных КНДР в освобождение Курской области существенным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение ее территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
"Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов. Бойцы Корейской народной армии в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.