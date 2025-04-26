https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html

МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области

МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области

Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-26T18:50:00+03:00

2025-04-26T18:50:00+03:00

2025-04-27T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

пхеньян

владимир путин

мария захарова

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение ее территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В субботу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. "Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов. Бойцы Корейской народной армии в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", - говорится в комментарии на сайте министерства. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html

https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

россия

курская область

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, пхеньян, владимир путин, мария захарова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, оон