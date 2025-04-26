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МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 26.04.2025 (обновлено: 00:44 27.04.2025)
https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html
МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области
МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области
Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-26T18:50:00+03:00
2025-04-27T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
владимир путин
мария захарова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение ее территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В субботу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. "Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов. Бойцы Корейской народной армии в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", - говорится в комментарии на сайте министерства. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
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россия, курская область, пхеньян, владимир путин, мария захарова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, Владимир Путин, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, ООН
МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области

Захарова назвала вклад военных КНДР в освобождение Курской области существенным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные КНДР в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и республики сражались в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение ее территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Вчера, 13:44
"Новая страница появилась в славной летописи боевого братства российского и корейского народов. Бойцы Корейской народной армии в соответствии с положениями договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года, плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли от вражеских оккупантов", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьПхеньянВладимир ПутинМария ЗахароваВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияООН
 
 
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