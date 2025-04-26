https://ria.ru/20250426/mid-2013612386.html

МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области

МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области

Боевики ВСУ и иностранные наемники, причастные к преступлениям в Курской области, будут выявлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:46:00+03:00

2025-04-26T18:46:00+03:00

2025-04-26T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мария захарова

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ и иностранные наемники, причастные к преступлениям в Курской области, будут выявлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных на территории Курской области боевиками ВСУ и иностранными наемниками. Причастные к ним лица будут обязательно установлены, привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты наказанию по всей строгости закона", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

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курская область, россия, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины