https://ria.ru/20250426/mid-2013612386.html
МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области
МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области
Боевики ВСУ и иностранные наемники, причастные к преступлениям в Курской области, будут выявлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:46:00+03:00
2025-04-26T18:46:00+03:00
2025-04-26T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мария захарова
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ и иностранные наемники, причастные к преступлениям в Курской области, будут выявлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных на территории Курской области боевиками ВСУ и иностранными наемниками. Причастные к ним лица будут обязательно установлены, привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты наказанию по всей строгости закона", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html
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курская область, россия, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МИД пообещал наказать причастных к преступлениям в Курской области
Захарова: причастные к преступлениям в Курской области боевики будут наказаны