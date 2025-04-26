https://ria.ru/20250426/medvedev-2013600353.html

Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы

Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы - РИА Новости, 26.04.2025

Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:05:00+03:00

2025-04-26T17:05:00+03:00

2025-04-26T17:06:00+03:00

дмитрий медведев

россия

астраханская область

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и испытаниям реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел выездное совещание. Зампред Совбеза сообщил, что на полигоне ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения, а также наблюдал за испытаниями новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. "Кстати сказать, возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством верховного главнокомандующего. Вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597964.html

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дмитрий медведев, россия, астраханская область, безопасность