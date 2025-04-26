https://ria.ru/20250426/medvedev-2013600353.html
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:05:00+03:00
2025-04-26T17:05:00+03:00
2025-04-26T17:06:00+03:00
дмитрий медведев
россия
астраханская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и испытаниям реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел выездное совещание. Зампред Совбеза сообщил, что на полигоне ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения, а также наблюдал за испытаниями новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. "Кстати сказать, возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством верховного главнокомандующего. Вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597964.html
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, астраханская область, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Астраханская область, Безопасность
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы
Медведев на Капустином Яре предложил обсудить испытания дальнобойных систем