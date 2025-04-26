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Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы - РИА Новости, 26.04.2025
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17:05 26.04.2025 (обновлено: 17:06 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/medvedev-2013600353.html
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:05:00+03:00
2025-04-26T17:06:00+03:00
дмитрий медведев
россия
астраханская область
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и испытаниям реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел выездное совещание. Зампред Совбеза сообщил, что на полигоне ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения, а также наблюдал за испытаниями новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам. "Кстати сказать, возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством верховного главнокомандующего. Вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, астраханская область, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Астраханская область, Безопасность
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы

Медведев на Капустином Яре предложил обсудить испытания дальнобойных систем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и испытаниям реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам.
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел выездное совещание. Зампред Совбеза сообщил, что на полигоне ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения, а также наблюдал за испытаниями новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам.
"Кстати сказать, возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством верховного главнокомандующего. Вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения
Вчера, 16:49
 
Дмитрий МедведевРоссияАстраханская областьБезопасность
 
 
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