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Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения
Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе посещения полигона Капустин Яр ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:49:00+03:00
2025-04-26T16:49:00+03:00
2025-04-26T16:49:00+03:00
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе посещения полигона Капустин Яр ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов и беспилотников. "Мы с вами только что ознакомились с работой перспективных средств поражения, нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения", - сказал Медведев в ходе выездного совещания на полигоне Капустин Яр.
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597278.html
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дмитрий медведев, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения
Медведев на Капустином Яре ознакомился с перспективными средствами поражения