https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597964.html

Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения

Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения - РИА Новости, 26.04.2025

Медведев на полигоне Капустин Яр ознакомился с работой средств поражения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе посещения полигона Капустин Яр ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:49:00+03:00

2025-04-26T16:49:00+03:00

2025-04-26T16:49:00+03:00

дмитрий медведев

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе посещения полигона Капустин Яр ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов и беспилотников. "Мы с вами только что ознакомились с работой перспективных средств поражения, нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения", - сказал Медведев в ходе выездного совещания на полигоне Капустин Яр.

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597278.html

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дмитрий медведев, россия, безопасность