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Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр
Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе его рабочей поездки на полигон Капустин Яр прошли испытания новых реактивных снарядов повышенной... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:43:00+03:00
2025-04-26T16:43:00+03:00
2025-04-26T16:50:00+03:00
дмитрий медведев
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астраханская область
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе его рабочей поездки на полигон Капустин Яр прошли испытания новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности. Медведев рассказал, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр. "Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности", - сказал Медведев, запись размещена на его странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597964.html
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дмитрий медведев, россия, астраханская область, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Астраханская область, Безопасность
Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр
Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов на полигоне Капустин Яр