https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597278.html

Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр

Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 26.04.2025

Медведев рассказал об испытаниях новых снарядов на полигоне Капустин Яр

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе его рабочей поездки на полигон Капустин Яр прошли испытания новых реактивных снарядов повышенной... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:43:00+03:00

2025-04-26T16:43:00+03:00

2025-04-26T16:50:00+03:00

дмитрий медведев

россия

астраханская область

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе его рабочей поездки на полигон Капустин Яр прошли испытания новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности. Медведев рассказал, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр. "Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности", - сказал Медведев, запись размещена на его странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597964.html

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дмитрий медведев, россия, астраханская область, безопасность