https://ria.ru/20250426/medvedev--2013595176.html
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области - РИА Новости, 26.04.2025
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:30:00+03:00
2025-04-26T16:30:00+03:00
2025-04-26T16:44:00+03:00
астраханская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр."Рабочая поездка в Астраханскую область. Полигон Капустин Яр", - написал Медведев под видео поездки на полигон, которое выложено на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597278.html
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астраханская область, дмитрий медведев, россия, безопасность
Астраханская область, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области
Медведев совершил рабочую поездку на полигон Капустин Яр в Астраханской области