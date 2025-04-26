https://ria.ru/20250426/medvedev--2013595176.html

Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области - РИА Новости, 26.04.2025

Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:30:00+03:00

2025-04-26T16:30:00+03:00

2025-04-26T16:44:00+03:00

астраханская область

дмитрий медведев

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в Астраханскую область на полигон Капустин Яр."Рабочая поездка в Астраханскую область. Полигон Капустин Яр", - написал Медведев под видео поездки на полигон, которое выложено на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013597278.html

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астраханская область, дмитрий медведев, россия, безопасность