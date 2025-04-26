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Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:43 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/mask-2013536409.html
Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине
Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 26.04.2025
Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал в соцсети Х заявление президента США Дональда... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:43:00+03:00
2025-04-26T02:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал в соцсети Х заявление президента США Дональда Трампа о необходимости положить конец конфликту на Украине. "Пришло время положить конец бойне", – написал Маск. Он опубликовал сообщение, в котором поделился постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины. Ранее Трамп заявил, что основные позиции по урегулированию ситуации на Украине были достигнуты, и в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска он планирует провести много встреч с российской и украинской сторонами. В интервью журналу Time глава Белого дома высказал мнение, что в рамках урегулирования украинского конфликта Крым, вероятно, останется в составе России. Он также обвинил Киев в разжигании конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп уверен, что в период его президентства будет достигнут мир. Однако он признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013531164.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, илон маск, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО
Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

Маск: пришло время положить конец конфликту на Украине

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал в соцсети Х заявление президента США Дональда Трампа о необходимости положить конец конфликту на Украине.
"Пришло время положить конец бойне", – написал Маск. Он опубликовал сообщение, в котором поделился постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины.
Ранее Трамп заявил, что основные позиции по урегулированию ситуации на Украине были достигнуты, и в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска он планирует провести много встреч с российской и украинской сторонами.
В интервью журналу Time глава Белого дома высказал мнение, что в рамках урегулирования украинского конфликта Крым, вероятно, останется в составе России. Он также обвинил Киев в разжигании конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп уверен, что в период его президентства будет достигнут мир. Однако он признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
СМИ: план Трампа по Крыму и Донбассу уже не изменить
01:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампИлон МаскНАТО
 
 
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