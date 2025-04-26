https://ria.ru/20250426/makron-2013601381.html

Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня

Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня - РИА Новости, 26.04.2025

Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:15:00+03:00

2025-04-26T17:15:00+03:00

2025-04-26T17:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

рим

украина

франция

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня. Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. "Сегодня в Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с... Зеленским… Украина готова к безоговорочному прекращению огня... Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013597150.html

рим

украина

франция

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рим, украина, франция, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, эммануэль макрон