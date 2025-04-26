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Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/makron-2013601381.html
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня - РИА Новости, 26.04.2025
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
рим
украина
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня. Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. "Сегодня в Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с... Зеленским… Украина готова к безоговорочному прекращению огня... Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
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рим
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рим, украина, франция, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Рим, Украина, Франция, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня

Макрон: Зеленский подтвердил, что Украина готова к прекращению огня

© Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа
Вчера, 15:04
"Сегодня в Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с... Зеленским… Украина готова к безоговорочному прекращению огня... Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Заявление Зеленского после встречи с Трампом вызвало недоумение на Западе
Вчера, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРимУкраинаФранцияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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