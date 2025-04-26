https://ria.ru/20250426/makron-2013601381.html
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня - РИА Новости, 26.04.2025
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
2025-04-26T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
рим
украина
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977562653_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_fdb565f665cce56107e21e00f696531e.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня. Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. "Сегодня в Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с... Зеленским… Украина готова к безоговорочному прекращению огня... Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", - написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013597150.html
рим
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977562653_751:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_a9e6f7c86353d1c4ec899b3c306f2968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, украина, франция, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Рим, Украина, Франция, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Макрон: Зеленский подтвердил, что Украина готова к прекращению огня