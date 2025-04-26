https://ria.ru/20250426/makdonalds-2013541576.html

McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 26.04.2025

McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:50:00+03:00

2025-04-26T05:50:00+03:00

2025-04-26T05:50:00+03:00

экономика

россия

mcdonald's corporation

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы. Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков. "Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке. "Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.

https://realty.ria.ru/20240207/ikea-1925880319.html

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экономика, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)