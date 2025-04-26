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McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России
McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 26.04.2025
McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:50:00+03:00
2025-04-26T05:50:00+03:00
2025-04-26T05:50:00+03:00
экономика
россия
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы. Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков. "Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке. "Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.
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экономика, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака