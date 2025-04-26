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Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 26.04.2025 (обновлено: 21:43 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области."Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины", — сказал он в ходе доклада.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
курская область
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Илья Абрамов
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области.
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РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области

Герасимов отметил роль военных из КНДР в освобождении Курской области

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МОСКВА, 26 апр РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины", — сказал он в ходе доклада.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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