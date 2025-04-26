https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html

Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области

Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:44:00+03:00

2025-04-26T13:44:00+03:00

2025-04-26T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области."Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины", — сказал он в ходе доклада.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html

курская область

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области. 2025-04-26T13:44 true PT9M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области