https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572343.html
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T13:44:00+03:00
2025-04-26T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области."Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины", — сказал он в ходе доклада.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
курская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013577865_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7389cbb076a5c815c640b44406cc6e07.jpg
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области
Доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации в Курской области.
2025-04-26T13:44
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PT9M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов отметил помощь военных из КНДР в разгроме ВСУ в Курской области
Герасимов отметил роль военных из КНДР в освобождении Курской области
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.
"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины", — сказал он в ходе доклада.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.