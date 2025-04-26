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В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей - РИА Новости, 26.04.2025
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:40:00+03:00
2025-04-26T21:40:00+03:00
2025-04-26T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
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александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. В Курске на Театральной площади в день освобождения региона при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и мирных жителей, погибших во время нападения ВСУ на регион. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
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Акция памяти на Театральной площади в центре Курска
На Театральной площади в центре Курска почтили память освобождавших приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-26T21:40
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших приграничье бойцов