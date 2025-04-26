https://ria.ru/20250426/kursk-2013627205.html

В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей

В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей - РИА Новости, 26.04.2025

В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей

На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:40:00+03:00

2025-04-26T21:40:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курская область

курск

россия

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. В Курске на Театральной площади в день освобождения региона при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и мирных жителей, погибших во время нападения ВСУ на регион. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

курская область

курск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция памяти на Театральной площади в центре Курска На Театральной площади в центре Курска почтили память освобождавших приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-26T21:40 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, курск, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области