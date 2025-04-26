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В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.04.2025 (обновлено: 21:53 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kursk-2013627205.html
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей - РИА Новости, 26.04.2025
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей
На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:40:00+03:00
2025-04-26T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. В Курске на Театральной площади в день освобождения региона при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и мирных жителей, погибших во время нападения ВСУ на регион. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
курская область
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Акция памяти на Театральной площади в центре Курска
На Театральной площади в центре Курска почтили память освобождавших приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
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курская область, курск, россия, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
В Курске почтили память освобождавших регион бойцов и мирных жителей

На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших приграничье бойцов

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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. На Театральной площади в Курске почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и погибших во время оккупации мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
В Курске на Театральной площади в день освобождения региона при участии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна почтили память освобождавших курское приграничье бойцов и мирных жителей, погибших во время нападения ВСУ на регион.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскРоссияАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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