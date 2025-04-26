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В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму - РИА Новости, 26.04.2025
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23:47 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/krym-2013636694.html
В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму
В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму - РИА Новости, 26.04.2025
В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму
Политика Владимира Зеленского в отношении Крыма направлена на то, чтобы продолжать "подкармливать своих немногочисленных сторонников" иллюзиями, считает депутат РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:47:00+03:00
2025-04-26T23:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении Крыма направлена на то, чтобы продолжать "подкармливать своих немногочисленных сторонников" иллюзиями, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать юридически воссоединение Крыма с Россией. "Зеленский остается заложником собственной политики громких заголовков и аплодисментов. Признав исторический выбор крымчан, он мог бы проявить себя как политик, реально оценивающий происходящее, но продолжать подкармливать своих немногочисленных сторонников иллюзиями для него намного проще", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, попытки Зеленского опираться в крымском вопросе на Европу обречены на провал. "В Евросоюзе нет единого мнения по этому вопросу, а милитаристские настроения отдельных лидеров поддерживают не все", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241226/krym-1991458600.html
https://ria.ru/20250424/krym-2013085384.html
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украина
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россия, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, оон, госдума рф, республика крым
Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму

Депутат Нестеренко: Зеленский пытается подкармливать своих сторонников иллюзиями

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении Крыма направлена на то, чтобы продолжать "подкармливать своих немногочисленных сторонников" иллюзиями, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать юридически воссоединение Крыма с Россией.
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"Зеленский остается заложником собственной политики громких заголовков и аплодисментов. Признав исторический выбор крымчан, он мог бы проявить себя как политик, реально оценивающий происходящее, но продолжать подкармливать своих немногочисленных сторонников иллюзиями для него намного проще", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, попытки Зеленского опираться в крымском вопросе на Европу обречены на провал.
«
"В Евросоюзе нет единого мнения по этому вопросу, а милитаристские настроения отдельных лидеров поддерживают не все", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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