В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна
Глава парламента Крыма назвал захват Украиной судна в Черном море пиратством
© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море.
Ранее пограничная служба Украины заявила о задержании и аресте в Черном море сухогруза, следовавшего под флагом одной из азиатских стран. На борту изъято навигационное оборудование и документы, экипаж передан для проведения процессуальных действий.
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"Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это — не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, подобное поведение киевского режима не удивляет.
"Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Да их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая "дэржава" теперь еще и осваивает лавры пиратского логова", - добавил Константинов.
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25 апреля, 17:54