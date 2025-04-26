Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/krym-2013636137.html
В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна
В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна - РИА Новости, 26.04.2025
В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:38:00+03:00
2025-04-26T23:38:00+03:00
в мире
черное море
украина
владимир константинов
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море. Ранее пограничная служба Украины заявила о задержании и аресте в Черном море сухогруза, следовавшего под флагом одной из азиатских стран. На борту изъято навигационное оборудование и документы, экипаж передан для проведения процессуальных действий. "Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это — не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, подобное поведение киевского режима не удивляет. "Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Да их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая "дэржава" теперь еще и осваивает лавры пиратского логова", - добавил Константинов.
https://ria.ru/20250425/sukhogruz-2013481929.html
черное море
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_2508462f65c81e95d3e4e70c4b6da030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, украина, владимир константинов, республика крым
В мире, Черное море, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна

Глава парламента Крыма назвал захват Украиной судна в Черном море пиратством

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море.
Ранее пограничная служба Украины заявила о задержании и аресте в Черном море сухогруза, следовавшего под флагом одной из азиатских стран. На борту изъято навигационное оборудование и документы, экипаж передан для проведения процессуальных действий.
«
"Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это — не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, подобное поведение киевского режима не удивляет.
"Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Да их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая "дэржава" теперь еще и осваивает лавры пиратского логова", - добавил Константинов.
Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Украина захватила в Черном море сухогруз из Азии
25 апреля, 17:54
 
В миреЧерное мореУкраинаВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала