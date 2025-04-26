https://ria.ru/20250426/krym-2013636137.html

В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна

В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна - РИА Новости, 26.04.2025

В Крыму прокомментировали арест Украиной иностранного судна

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:38:00+03:00

2025-04-26T23:38:00+03:00

2025-04-26T23:38:00+03:00

в мире

черное море

украина

владимир константинов

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством арест украинской стороной иностранного судна в Черном море. Ранее пограничная служба Украины заявила о задержании и аресте в Черном море сухогруза, следовавшего под флагом одной из азиатских стран. На борту изъято навигационное оборудование и документы, экипаж передан для проведения процессуальных действий. "Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это — не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, подобное поведение киевского режима не удивляет. "Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Да их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая "дэржава" теперь еще и осваивает лавры пиратского логова", - добавил Константинов.

https://ria.ru/20250425/sukhogruz-2013481929.html

черное море

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черное море, украина, владимир константинов, республика крым