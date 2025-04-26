https://ria.ru/20250426/krym-2013607862.html

В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения

В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения - РИА Новости, 26.04.2025

В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:07:00+03:00

2025-04-26T18:07:00+03:00

2025-04-26T18:59:00+03:00

черное море

ялта

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь."Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су", — сказала она.По оперативным данным, самые сильные толчки характеризуются энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3, уточнила эксперт. Бондарь назвал произошедшее землетрясение слабым, но отметила, что из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители района водопада Учан-Су смогли ощутить его.

https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html

черное море

ялта

россия

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черное море, ялта, россия, происшествия