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В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения - РИА Новости, 26.04.2025
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18:07 26.04.2025 (обновлено: 18:59 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/krym-2013607862.html
В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения
В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения - РИА Новости, 26.04.2025
В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения
В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:07:00+03:00
2025-04-26T18:59:00+03:00
черное море
ялта
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь."Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су", — сказала она.По оперативным данным, самые сильные толчки характеризуются энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3, уточнила эксперт. Бондарь назвал произошедшее землетрясение слабым, но отметила, что из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители района водопада Учан-Су смогли ощутить его.
https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html
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черное море, ялта, россия, происшествия
Черное море, Ялта, Россия, Происшествия
В Крыму зарегистрировали четыре землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе произошло четыре землетрясения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. В Крымско-Черноморском регионе зафиксировали четыре землетрясения, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
"Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су", — сказала она.
По оперативным данным, самые сильные толчки характеризуются энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3, уточнила эксперт.
Бондарь назвал произошедшее землетрясение слабым, но отметила, что из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители района водопада Учан-Су смогли ощутить его.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Черное мореЯлтаРоссияПроисшествия
 
 
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