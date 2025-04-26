Рейтинг@Mail.ru
Китай готов противостоять протекционизму, заявил глава МИД - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/kitay-2013539551.html
Китай готов противостоять протекционизму, заявил глава МИД
Китай готов противостоять протекционизму, заявил глава МИД - РИА Новости, 26.04.2025
Китай готов противостоять протекционизму, заявил глава МИД
Китай твердо стоит на правильной стороне истории, готов объединяться со странами-единомышленниками, чтобы совместно противостоять протекционизму, заявил министр РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T04:29:00+03:00
2025-04-26T04:29:00+03:00
китай
сша
ван и (политик)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китай твердо стоит на правильной стороне истории, готов объединяться со странами-единомышленниками, чтобы совместно противостоять протекционизму, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, говоря о проблеме тарифов. В пятницу Ван И провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Алма-Ате. В ходе переговоров глава МИД КНР изложил позицию Китая по вопросу пошлин, подчеркнув, что "некоторые страны" ставят интересы своих стран на первое место, прибегая к давлению и принудительным сделкам, а также без причины провоцируя торговые войны. "Китай твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне международных правил, готов объединяться и сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы совместно отстаивать многосторонность, защищать справедливость и правосудие, противостоять протекционизму и никогда не допустить того, чтобы мир превратился в джунгли, где сильный охотится на слабого", - приводит слова Ван И в субботу официальный сайт МИД КНР. В ходе переговоров Ван И также отмел, что Китай готов с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии укреплять стратегическое взаимное доверие и углублять прагматичное сотрудничество, в частности расширять сотрудничество в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая торговля. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250426/tramp-2013534837.html
https://ria.ru/20250425/poshliny-2013447519.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d02ab6e256ab9bb4c8ffbd9c70f62d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, ван и (политик), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Ван И (политик), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай готов противостоять протекционизму, заявил глава МИД

Глава МИД КНР Ван И: Китай твердо стоит на правильной стороне истории

© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Ван И
 Ван И - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китай твердо стоит на правильной стороне истории, готов объединяться со странами-единомышленниками, чтобы совместно противостоять протекционизму, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, говоря о проблеме тарифов.
В пятницу Ван И провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Алма-Ате. В ходе переговоров глава МИД КНР изложил позицию Китая по вопросу пошлин, подчеркнув, что "некоторые страны" ставят интересы своих стран на первое место, прибегая к давлению и принудительным сделкам, а также без причины провоцируя торговые войны.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении моратория на пошлины
02:15
"Китай твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне международных правил, готов объединяться и сотрудничать со странами-единомышленниками, чтобы совместно отстаивать многосторонность, защищать справедливость и правосудие, противостоять протекционизму и никогда не допустить того, чтобы мир превратился в джунгли, где сильный охотится на слабого", - приводит слова Ван И в субботу официальный сайт МИД КНР.
В ходе переговоров Ван И также отмел, что Китай готов с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии укреплять стратегическое взаимное доверие и углублять прагматичное сотрудничество, в частности расширять сотрудничество в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая торговля.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
Вчера, 16:01
 
КитайСШАВан И (политик)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала