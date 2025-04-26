https://ria.ru/20250426/kirkorov-2013528764.html

На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025

На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в пятницу, рассказала РИА Новости одна из РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T00:10:00+03:00

2025-04-26T00:10:00+03:00

2025-04-26T00:10:00+03:00

филипп киркоров

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в пятницу, рассказала РИА Новости одна из посетительниц концерта. "Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали", – рассказала собеседница агентства. На видео, предоставленном зрительницей РИА Новости, певец находится над сценой на подвесной конструкции, у него из-за спины бьют фейерверки (по три с каждой стороны). По видео может сложиться впечатление, что пиротехника работает слишком интенсивно, и на Киркорове загорается элемент концертного костюма. По словам зрительницы, спустя некоторое время концерт Киркорова продолжился. РИА Новости пока не располагает комментарием представителей артиста.

https://ria.ru/20250320/mosgorsud-2006241845.html

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филипп киркоров, происшествия