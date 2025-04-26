Рейтинг@Mail.ru
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/kirkorov-2013528764.html
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой - РИА Новости, 26.04.2025
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой
Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в пятницу, рассказала РИА Новости одна из РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:10:00+03:00
2025-04-26T00:10:00+03:00
филипп киркоров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828658244_0:39:3002:1727_1920x0_80_0_0_c33aa7e8bb9da66061c3ef565c51c16e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в пятницу, рассказала РИА Новости одна из посетительниц концерта. "Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали", – рассказала собеседница агентства. На видео, предоставленном зрительницей РИА Новости, певец находится над сценой на подвесной конструкции, у него из-за спины бьют фейерверки (по три с каждой стороны). По видео может сложиться впечатление, что пиротехника работает слишком интенсивно, и на Киркорове загорается элемент концертного костюма. По словам зрительницы, спустя некоторое время концерт Киркорова продолжился. РИА Новости пока не располагает комментарием представителей артиста.
https://ria.ru/20250320/mosgorsud-2006241845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828658244_212:0:2572:1770_1920x0_80_0_0_c4255117098a932365cb75f870592d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, происшествия
Филипп Киркоров, Происшествия
На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

На концерте Киркорова в БКЗ "Октябрьский" произошел инцидент с пиротехникой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Инцидент с пиротехникой произошел во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в пятницу, рассказала РИА Новости одна из посетительниц концерта.
"Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали", – рассказала собеседница агентства.
На видео, предоставленном зрительницей РИА Новости, певец находится над сценой на подвесной конструкции, у него из-за спины бьют фейерверки (по три с каждой стороны). По видео может сложиться впечатление, что пиротехника работает слишком интенсивно, и на Киркорове загорается элемент концертного костюма.
По словам зрительницы, спустя некоторое время концерт Киркорова продолжился.
РИА Новости пока не располагает комментарием представителей артиста.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова в пользу Успенской
20 марта, 16:40
 
Филипп КиркоровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала