В Киеве на мать школьника, слушавшего российскую музыку, составили протокол
В Киеве полиция оформила протокол на мать школьника, слушавшего российские песни
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Киеве на мать школьника, который слушал на улице российскую музыку, оформили административный протокол, сообщается в Telegram-канале местной полиции.
Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы: женщина сделала замечание подростку, слушавшему российские песни под окнами ее дома, но, как утверждается, он их проигнорировал и якобы вел себя грубо.
"Полицейские зарегистрировали сообщения о происшествии и установили личность подростка — им оказался 12-летний ученик местной частной школы. Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол", — говорится в заявлении.
При этом в начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для таких ограничений.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских.
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