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В России выявили новый случай заболевания холерой - РИА Новости, 26.04.2025
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09:03 26.04.2025 (обновлено: 10:08 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/kholera-2013548809.html
В России выявили новый случай заболевания холерой
В России выявили новый случай заболевания холерой - РИА Новости, 26.04.2025
В России выявили новый случай заболевания холерой
У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, выявили холеру, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T09:03:00+03:00
2025-04-26T10:08:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
индия
воронежская область
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, выявили холеру, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора."Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом", — рассказали в ведомстве.Благодаря оперативной работе после первого случая холеры удалось установить всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Второго больного выявили при обследовании контактных."В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики", — отметили в Роспотребнадзоре.В управлении уточнили, что определили круг людей, с которыми контактировал воронежец после возвращения из Индии. За ними наблюдают, на сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет. Специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику.Рисков распространения заболевания нет, ситуация находится на контроле, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013077442.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, индия, воронежская область, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Индия, Воронежская область, Общество
В России выявили новый случай заболевания холерой

Случай заболевания холерой выявили у жителя Воронежской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, выявили холеру, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом", — рассказали в ведомстве.
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Благодаря оперативной работе после первого случая холеры удалось установить всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Второго больного выявили при обследовании контактных.
«
"В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики", — отметили в Роспотребнадзоре.
В управлении уточнили, что определили круг людей, с которыми контактировал воронежец после возвращения из Индии. За ними наблюдают, на сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет. Специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику.
Рисков распространения заболевания нет, ситуация находится на контроле, добавили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияИндияВоронежская областьОбщество
 
 
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