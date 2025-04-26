https://ria.ru/20250426/kholera-2013548809.html

В России выявили новый случай заболевания холерой

В России выявили новый случай заболевания холерой - РИА Новости, 26.04.2025

В России выявили новый случай заболевания холерой

У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, выявили холеру, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T09:03:00+03:00

2025-04-26T09:03:00+03:00

2025-04-26T10:08:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

индия

воронежская область

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, выявили холеру, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора."Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом", — рассказали в ведомстве.Благодаря оперативной работе после первого случая холеры удалось установить всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. Второго больного выявили при обследовании контактных."В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики", — отметили в Роспотребнадзоре.В управлении уточнили, что определили круг людей, с которыми контактировал воронежец после возвращения из Индии. За ними наблюдают, на сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет. Специалисты организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику.Рисков распространения заболевания нет, ситуация находится на контроле, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013077442.html

https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, индия, воронежская область, общество