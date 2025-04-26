https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013600965.html

С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек

С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек - РИА Новости, 26.04.2025

С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек

Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:08:00+03:00

2025-04-26T17:08:00+03:00

2025-04-26T17:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков."По состоянию на утро у нас уже... 808 (человек-ред.) было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил", - рассказал агентству Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.

https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html

курская область

россия

суджа

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курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины