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С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013600965.html
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек - РИА Новости, 26.04.2025
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков."По состоянию на утро у нас уже... 808 (человек-ред.) было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил", - рассказал агентству Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
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курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек

Хинштейн: из освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи спецназом "Ахмат"
Эвакуация мирных жителей из Суджи спецназом Ахмат - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"По состоянию на утро у нас уже... 808 (человек-ред.) было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил", - рассказал агентству Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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