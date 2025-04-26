https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013600965.html
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек - РИА Новости, 26.04.2025
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005294441_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_091dca1fcfe567fdf390f4065384ef9e.jpg
КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Из освобожденных территорий Курской области эвакуировано 808 человек, начиная с мартовского продвижения российских войск, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков."По состоянию на утро у нас уже... 808 (человек-ред.) было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил", - рассказал агентству Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005294441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2929bd3d6d0b02ce25a70bffb0dae0c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
Хинштейн: из освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек