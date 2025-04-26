https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013583177.html

Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты

Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты - РИА Новости, 26.04.2025

Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:40:00+03:00

2025-04-26T14:40:00+03:00

2025-04-26T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли! Мы никогда вас не забудем!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013582088.html

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