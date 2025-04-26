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Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 26.04.2025 (обновлено: 15:15 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013583177.html
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:40:00+03:00
2025-04-26T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
валерий герасимов
россия
курская область
владимир путин
полное освобождение курской области
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли! Мы никогда вас не забудем!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013582088.html
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александр хинштейн, валерий герасимов, россия, курская область, владимир путин, полное освобождение курской области , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области , Безопасность
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты

Хинштейн: бойцы ВС, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли! Мы никогда вас не забудем!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовРоссияКурская областьВладимир ПутинПолное освобождение Курской областиБезопасность
 
 
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