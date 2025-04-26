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Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:40:00+03:00
2025-04-26T14:40:00+03:00
2025-04-26T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли! Мы никогда вас не забудем!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Хинштейн: бойцы, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты
Хинштейн: бойцы ВС, сложившие голову за Курскую землю, никогда не будут забыты