https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013582088.html
Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн
Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025
Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впереди ждет огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:30:00+03:00
2025-04-26T14:30:00+03:00
2025-04-26T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впереди ждет огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся. В первую очередь, во имя тех, кто отдал ради этого дня самое дорогое", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн
Хинштейн: впереди предстоит огромная работа по разминированию Курской области