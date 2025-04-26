https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013582088.html

Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн

Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.04.2025

Впереди огромная работа по восстановлению Курской области, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впереди ждет огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:30:00+03:00

2025-04-26T14:30:00+03:00

2025-04-26T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впереди ждет огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. "Не передать словами, что это значит для каждого жителя нашего региона: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории, но мы обязательно с этим справимся. В первую очередь, во имя тех, кто отдал ради этого дня самое дорогое", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html

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