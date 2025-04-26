https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html

Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:24:00+03:00

2025-04-26T14:24:00+03:00

2025-04-26T15:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

курская область

украина

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области."То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html

курская область

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Наталья Макарова

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