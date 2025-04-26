https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:24:00+03:00
2025-04-26T14:24:00+03:00
2025-04-26T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
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полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области."То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн об освобождении Курской области: выдавили оккупантов с нашей земли