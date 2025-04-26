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Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 26.04.2025 (обновлено: 15:14 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:24:00+03:00
2025-04-26T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
курская область
украина
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли.В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области."То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/kurskaya-2013572609.html
курская область
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александр хинштейн, курская область, украина, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Хинштейн об освобождении Курской области: выдавили оккупантов с нашей земли

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области.
«
"То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Российские войска освободили Курскую область
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ХинштейнКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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