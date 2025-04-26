https://ria.ru/20250426/khinshteyn--2013586477.html
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-служба областного... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:14:00+03:00
2025-04-26T15:14:00+03:00
2025-04-26T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр хинштейн
курская область
валерий герасимов
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ТУЛА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-служба областного правительства. "Начальник генерального штаба доложил нашему президенту о том, что операция по освобождению Курской области завершена. Я всех с этим поздравляю", - сказал Хинштейн на медиафоруме "17 ценностей России". Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 26 апреля от украинских подразделений освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.
https://ria.ru/20250426/putin-2013581333.html
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Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области
Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона