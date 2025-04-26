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Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/khinshteyn--2013586477.html
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-служба областного... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:14:00+03:00
2025-04-26T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр хинштейн
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полное освобождение курской области
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ТУЛА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-служба областного правительства. "Начальник генерального штаба доложил нашему президенту о том, что операция по освобождению Курской области завершена. Я всех с этим поздравляю", - сказал Хинштейн на медиафоруме "17 ценностей России". Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 26 апреля от украинских подразделений освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.
https://ria.ru/20250426/putin-2013581333.html
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владимир путин, александр хинштейн, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полное освобождение Курской области , Безопасность
Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области

Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением региона

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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ТУЛА, 26 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей с освобождением региона от ВСУ, сообщила РИА Новости пресс-служба областного правительства.
"Начальник генерального штаба доложил нашему президенту о том, что операция по освобождению Курской области завершена. Я всех с этим поздравляю", - сказал Хинштейн на медиафоруме "17 ценностей России".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 26 апреля от украинских подразделений освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Путин: киевский режим понес огромные потери в Курской области
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАлександр ХинштейнКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолное освобождение Курской областиБезопасность
 
 
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