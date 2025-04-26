https://ria.ru/20250426/kadyrov--2013598822.html

Кадыров высказался об освобождении Курской области

Кадыров высказался об освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Кадыров высказался об освобождении Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя завершение освобождения Курской области от украинских боевиков, выразил уверенность, что аналогичные результаты будут у... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:53:00+03:00

2025-04-26T16:53:00+03:00

2025-04-26T17:24:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя завершение освобождения Курской области от украинских боевиков, выразил уверенность, что аналогичные результаты будут у ВС РФ и на остальных участках фронта.Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков."Этот разгром стал еще одной славной страницей в истории Российских вооруженных сил. Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить. Я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с этим важным событием! Уверен, что аналогичные результаты будут и на остальных участках фронта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Как подчеркнул глава Чечни, "планы киевского режима в очередной раз потерпели полный крах"."Благодаря решительным действиям, проявленной отваге и полной самоотдаче каждого российского бойца вражеские цели были сорваны. Особую роль сыграл прорыв в тыл противника наших ударных групп по трубе газотранспортной системы в ходе знаменитой операции "Поток", в которой также участвовали бойцы спецназа "Ахмат". Это помогло нанести врагу сокрушительное поражение", - заявил Кадыров.Он также отметил, что для всех военнослужащих стало большой честью услышать высокую оценку президента России."Владимир Владимирович Путин высоко оценил вклад всех подразделений, освобождавших Курскую область, в том числе бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ под командованием дорогого брата Апты Алаудинова. Для личного состава спецназа "Ахмат" и всех нас большая честь услышать столь высокую оценку от верховного главнокомандующего. Отдельные слова признательности наш президент адресовал каждому солдату и офицеру, проявившему мужество в этой судьбоносной битве", - подчеркнул Кадыров.Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.

https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593214.html

https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html

https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html

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