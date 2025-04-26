Кадыров высказался об освобождении Курской области
Кадыров: результаты операции в Курской области повторятся по всему фронту
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя завершение освобождения Курской области от украинских боевиков, выразил уверенность, что аналогичные результаты будут у ВС РФ и на остальных участках фронта.
Ранее в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
"Этот разгром стал еще одной славной страницей в истории Российских вооруженных сил. Истинные сыны нашего Отечества вновь доказали, что Россию нельзя победить. Я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с этим важным событием! Уверен, что аналогичные результаты будут и на остальных участках фронта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул глава Чечни, "планы киевского режима в очередной раз потерпели полный крах".
"Благодаря решительным действиям, проявленной отваге и полной самоотдаче каждого российского бойца вражеские цели были сорваны. Особую роль сыграл прорыв в тыл противника наших ударных групп по трубе газотранспортной системы в ходе знаменитой операции "Поток", в которой также участвовали бойцы спецназа "Ахмат". Это помогло нанести врагу сокрушительное поражение", - заявил Кадыров.
Он также отметил, что для всех военнослужащих стало большой честью услышать высокую оценку президента России.
"Владимир Владимирович Путин высоко оценил вклад всех подразделений, освобождавших Курскую область, в том числе бойцов спецназа "Ахмат" МО РФ под командованием дорогого брата Апты Алаудинова. Для личного состава спецназа "Ахмат" и всех нас большая честь услышать столь высокую оценку от верховного главнокомандующего. Отдельные слова признательности наш президент адресовал каждому солдату и офицеру, проявившему мужество в этой судьбоносной битве", - подчеркнул Кадыров.
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.