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Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html
Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя
Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя - РИА Новости, 26.04.2025
Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя
Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ при освобождении Горналя в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:29:00+03:00
2025-04-26T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ при освобождении Горналя в Курской области. В субботу президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. На кадрах видно, как штурмовые группы полка продвигаются на улицах Горналя. "Наши штурмовые группы вытесняли противника с каждой улицы населенного пункта Горналь. Малые группы проводили досмотр на наличие противника, при оказании вооруженного сопротивления противник уничтожался", - сказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным "Лавина". По словам начальника разведки, на улицах, по которым прошли штурмовики 22-го полка, впоследствии началось закрепление сил ВС РФ.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html
https://ria.ru/20250426/putin-2013573276.html
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Кадры работы штурмовых групп ВС России при освобождении населенного пункта Горналь в Курской области
Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России при освобождении Горналя в Курской области.
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя

Обнародованы кадры работы штурмовиков "Севера" ВС России на улицах Горналя

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ при освобождении Горналя в Курской области.
В субботу президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. На кадрах видно, как штурмовые группы полка продвигаются на улицах Горналя.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о выявление боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:14
"Наши штурмовые группы вытесняли противника с каждой улицы населенного пункта Горналь. Малые группы проводили досмотр на наличие противника, при оказании вооруженного сопротивления противник уничтожался", - сказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным "Лавина".
По словам начальника разведки, на улицах, по которым прошли штурмовики 22-го полка, впоследствии началось закрепление сил ВС РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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