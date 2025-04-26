https://ria.ru/20250426/kadry-2013588249.html

Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя

Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя - РИА Новости, 26.04.2025

Появились кадры работы штурмовиков ВС России на улицах Горналя

Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ при освобождении Горналя в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:29:00+03:00

2025-04-26T15:29:00+03:00

2025-04-26T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013587686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d7d767b3a5236ff04f78bacc615e939.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ при освобождении Горналя в Курской области. В субботу президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. На кадрах видно, как штурмовые группы полка продвигаются на улицах Горналя. "Наши штурмовые группы вытесняли противника с каждой улицы населенного пункта Горналь. Малые группы проводили досмотр на наличие противника, при оказании вооруженного сопротивления противник уничтожался", - сказал РИА Новости начальник разведки полка с позывным "Лавина". По словам начальника разведки, на улицах, по которым прошли штурмовики 22-го полка, впоследствии началось закрепление сил ВС РФ.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013580327.html

https://ria.ru/20250426/putin-2013573276.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы штурмовых групп ВС России при освобождении населенного пункта Горналь в Курской области Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России при освобождении Горналя в Курской области. 2025-04-26T15:29 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность