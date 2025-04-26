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Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена
Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025
Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена
Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T03:52:00+03:00
2025-04-26T03:52:00+03:00
2025-04-26T03:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее армия Израиля сообщала, что из-за пуска ракеты из Йемена в ряде населенных пунктов страны были активированы сирены воздушной тревоги. "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена
ЦАХАЛ: ВВС перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону Израиля