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Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена - РИА Новости, 26.04.2025

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T03:52:00+03:00

2025-04-26T03:52:00+03:00

2025-04-26T03:52:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена в сторону израильской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее армия Израиля сообщала, что из-за пуска ракеты из Йемена в ряде населенных пунктов страны были активированы сирены воздушной тревоги. "После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в ряде районов Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

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в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году