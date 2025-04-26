https://ria.ru/20250426/izrail-2013591121.html

В Израиле прошла акция "Сад памяти"

В Израиле прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 26.04.2025

В Израиле прошла акция "Сад памяти"

Акция "Сад памяти", в рамках которой по всей России и за рубежом высаживаются деревья в честь героев Великой Отечественной войны, прошла в субботу в подворье... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:05:00+03:00

2025-04-26T16:05:00+03:00

2025-04-26T16:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

израиль

иерусалим

анатолий викторов

владимир путин

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", в рамках которой по всей России и за рубежом высаживаются деревья в честь героев Великой Отечественной войны, прошла в субботу в подворье Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. В этом году эта акция также посвящена 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), представители Русского дома в Израиле и израильского антифашистского движения, местные партнеры всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и другие приглашенные гости. "Россия и Израиль со схожих позиций выступают против искажения оценок, генезиса и итогов Второй мировой войны. Израильтяне хорошо помнят о решающем вкладе Красной армии, в рядах которой сражались более 500 тысяч евреев, в освобождение мира от ужасов "коричневой чумы", прекращение уничтожения евреев и других европейских народов. Уверен, что в этом году мы достойно и масштабно отметим приближающееся 80-летие Победы над нацизмом", - заявил посол в обращении к участникам акции. Посол РФ поучаствовал в высадке шести оливковых деревьев, и отметил, что они также будут символизировать сохранение памяти о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста. "Такая деятельность особенно востребована на фоне попыток некоторых государств затушевать, а подчас и намерено исказить решающий вклад доблестных офицеров и солдат Красной армии в разгром нацистской Германии и прекращение холокоста. Совместные усилия, в том числе при поддержке израильских партнеров, станут лучшим ответом недоброжелателям, стремящимся переписать историю наших героических предков в угоду своим неким политическим интересам", - отметил Викторов. Архимандрит Вассиан рассказал российским журналистам, что молодые деревья, высаженные в память о победе в Великой Отечественной войне, символизируют новую жизнь. "Очень символично, что это происходит в пасхальные дни, когда церковь празднует победу жизни над смертью, добра над злом, любви над ненавистью... Сажая новые деревья, мы стремимся сохранить память о тех, кто погиб, а также напомнить будущим поколениям о том, какую огромную и страшную цену заплатило человечество, чтобы остановить фашизм", - заявил священник. Два года назад высаженные здесь шесть оливковых деревьев дали старт "Саду памяти" в русском подворье в Яффо, который теперь продолжил разрастаться. На территории подворья расположен православный храм в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы, построенный в конце 19 века. Храм построен рядом с местом погребения праведной Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. Вокруг храма разбит роскошный сад, где растут апельсины, лимоны, маслины, гранаты, а также кипарисы, эвкалипты и сосны. На территории подворья можно встретить гуляющих павлинов, зайцев и других животных. Ещё до строительства храма здесь был построен дом для православных паломников, прибывавших в Палестину через порт Яффо. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев. Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html

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россия, израиль, иерусалим, анатолий викторов, владимир путин, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне